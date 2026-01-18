День ангела 18 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 18 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 18 січня

18 січня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Володимира, Дмитра, Євгена, Кирила, Максима, Михайла, Миколу, Олександра, Сергія, Марію, Оксану.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає незалежним від думки інших.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві охайний, любить вчитися. В дорослому віці стає харизматичним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві комунікабельний, практичний. В дорослому віці стає замкнутим у собі.

Євген — давньогрецьке походження, означає “знатний”. В дитинстві добродушний, миролюбний. В дорослому віці стає честолюбним.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві замкнутий у собі, дратівливий. В дорослому віці стає наполегливим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як “найвеличніший”. В дитинстві товариський, добродушний. В дорослому віці стає гордим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає потайливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії, комунікабельний. В дорослому віці стає турботливим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає щирим.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як “кохана”. В дитинстві спокійна, добра. В дорослому віці стає працьовитою.

Оксана — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “чужинка”. В дитинстві наполеглива, гарно вчиться. В дорослому віці стає замкнутою в собі.

День ангела 18 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 січня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронець завжди оберігає тебе від неприємностей, дарує спокій у серці та веде шляхом радості й добра. Бажаю світлих думок, тепла в душі та гармонії в житті.

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-хранитель завжди буде поруч, допомагаючи у важкі моменти і підштовхуючи до правильних рішень. Бажаю здоров’я, щастя та благополуччя в кожному дні.

З днем ангела! Нехай світло ангела завжди осяює твою дорогу, наповнює серце вірою та надією, а життя дарує лише добрі та радісні події. Будь щасливим і гармонійним кожної миті.

Вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від біди, дарує спокій і силу для здійснення всіх мрій. Бажаю радості, тепла, любові і безмежного щастя у житті.

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був твоїм надійним супутником, оберігав від негараздів і дарував світло у найтемніші моменти. Нехай життя буде сповнене любові, щирості та гармонії.