ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

День ангела 18 січня: кого та як вітати з іменинами

18 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 18 січня, день ангела

Який сьогодні, 18 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 18 січня

18 січня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Володимира, Дмитра, Євгена, Кирила, Максима, Михайла, Миколу, Олександра, Сергія, Марію, Оксану.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає незалежним від думки інших.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві охайний, любить вчитися. В дорослому віці стає харизматичним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві комунікабельний, практичний. В дорослому віці стає замкнутим у собі.

Євген — давньогрецьке походження, означає “знатний”. В дитинстві добродушний, миролюбний. В дорослому віці стає честолюбним.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві замкнутий у собі, дратівливий. В дорослому віці стає наполегливим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як “найвеличніший”. В дитинстві товариський, добродушний. В дорослому віці стає гордим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає потайливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії, комунікабельний. В дорослому віці стає турботливим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає щирим.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як “кохана”. В дитинстві спокійна, добра. В дорослому віці стає працьовитою.

Оксана — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “чужинка”. В дитинстві наполеглива, гарно вчиться. В дорослому віці стає замкнутою в собі.

День ангела 18 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 18 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронець завжди оберігає тебе від неприємностей, дарує спокій у серці та веде шляхом радості й добра. Бажаю світлих думок, тепла в душі та гармонії в житті.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-хранитель завжди буде поруч, допомагаючи у важкі моменти і підштовхуючи до правильних рішень. Бажаю здоров’я, щастя та благополуччя в кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай світло ангела завжди осяює твою дорогу, наповнює серце вірою та надією, а життя дарує лише добрі та радісні події. Будь щасливим і гармонійним кожної миті.

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від біди, дарує спокій і силу для здійснення всіх мрій. Бажаю радості, тепла, любові і безмежного щастя у житті.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був твоїм надійним супутником, оберігав від негараздів і дарував світло у найтемніші моменти. Нехай життя буде сповнене любові, щирості та гармонії.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie