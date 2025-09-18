ТСН у соціальних мережах

День ангела 18 вересня: кого та як вітати з іменинами

18 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 18 вересня, день ангела

Який сьогодні, 18 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 18 вересня

18 вересня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Бориса, Володимира, Івана, Костянтина, Михайла, Олексія, Петра, Сергія, Аріадну, Єфросинію, Ірину, Софію.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві має схильність до мистецтва. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Борис — давньоперсидське ім’я, перекладається як “спадкоємець”. В дитинстві потайливий. В дорослому віці стає чарівливим.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “славний володар”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає оптимістичним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві самостійний. В дорослому віці стає справедливим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає активним.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві боягузливий. В дорослому віці стає справедливим.

Аріадна — давньогрецьке походження, означає “світла”. В дитинстві має багату уяву. В дорослому віці вміє співпереживати.

Єфросинія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “веселощі”. В дитинстві енергійна. В дорослому віці стає посидючою.

Ірина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “дарує мир і спокій”. В дитинстві врівноважена. В дорослому віці стає відданим другом.

Софія — давньогрецьке походження, означає “мудра”. В дитинстві наполеглива. В дорослому віці стає впевненою в собі.

День ангела 18 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 18 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою душу, наповнює серце світлом і дарує силу долати будь-які труднощі. Бажаю щастя, здоров’я та гармонії в кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди поруч, підказує правильний шлях, захищає від негараздів і наповнює твоє життя радістю, добром та теплом.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, дарував спокій у серці, ясність думок та світлі миті щастя у житті.

***

З днем ангела! Нехай кожен твій день буде під покровом ангела, сповнений світла, радості та гармонії. Бажаю любові, натхнення та безмежного добробуту.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел завжди підтримує в усіх починаннях, оберігає від біди та приносить у життя лише щасливі моменти і добрі зустрічі.

