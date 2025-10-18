ТСН у соціальних мережах

146
2 хв

День ангела 18 жовтня: кого та як вітати з іменинами

18 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 18 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 18 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 18 жовтня

18 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Гаврила, Давида, Йосипа, Луку, Миколу, Семена, Сергія, Федора, Єлизавету, Єфросинію, Злату.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві енергійний, ціленаправлений. В дорослому віці стає великодушним, спокійним.

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві замкнутий, чутливий. В дорослому віці стає комунікабельним, завзятим.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає запальним, але швидко заспокоюється.

Йосип — давньоєврейське походження, означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві рухливий, впертий. В дорослому віці стає товариським, дружнім.

Лука — латинське ім’я, перекладається як “світло”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає спокійним, працьовитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, вихований. В дорослому віці стає потайливим, привітним.

Семен — давньоєврейське походження, означає “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає уважним і добрим.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві спокійний, боязкий. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві сумний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, терплячим.

Єлизавета — давньоєврейське походження, означає “Божа клятва”. В дитинстві допитлива, мрійлива. В дорослому віці стає амбітною, врівноваженою.

Єфросинія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “радість”. В дитинстві наполеглива, відповідальна. В дорослому віці стає надійною, веселою.

Злата — старослов’янське коріння, тлумачиться як “золото”. В дитинстві мрійлива, не терпить одноманітності. В дорослому віці стає цілеспрямованою, непередбачуваною.

День ангела 18 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і дарує радість, натхнення та тепло серця. Бажаю миру, щастя і світлих моментів у кожному дні!

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом, гармонією та добром. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди оберігав тебе, підказував правильні рішення і дарував відчуття спокою та захищеності.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай кожен день твого життя буде під захистом небесного покровителя, а серце наповнюється теплом, любов’ю і впевненістю. Бажаю добробуту, здоров’я та безлічі щасливих моментів.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди освітлює шлях, оберігає від сумнівів і неприємностей, а кожна мить життя дарує радість, нові можливості та внутрішню гармонію.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб світло твоєї душі завжди було ясним, а ангел-охоронець оберігав від будь-яких негараздів. Нехай у твоєму житті завжди панують любов, добробут і душевний спокій.

146
