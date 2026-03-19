ТСН у соціальних мережах

День ангела 19 березня: кого та як вітати з іменинами

19 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 19 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 19 березня

19 березня 2026 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Дарію, Софію.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає енергійний, рішучим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Дарія — давньоперсидське коріння, тлумачиться як «та, що володіє добром». В дитинстві активна, дружелюбна. В дорослому віці стає імпульсивною, оптимістичною.

Софія — давньогрецьке походження, означає «мудрість». В дитинстві наполеглива, відповідальна. В дорослому віці стає цілеспрямованою і активною.

День ангела 19 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 березня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і наповнюючи серце спокоєм та теплом. З днем ангела!

Нехай сьогодні твій ангел надихає на добрі вчинки та світлі думки, а життя дарує моменти щастя і гармонії.

Вітаю з днем ангела! Хай твій небесний охоронець завжди веде тебе шляхом світла, оберігає від суму і приносить радість у серце.

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел щодня дарував відчуття безпеки, натхнення та тиху радість у дрібницях.

В цей особливий день хочу побажати, щоб ангел завжди був твоїм надійним супутником, оберігав здоров’я і наповнював душу теплом і світлом.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
