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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

День ангела 19 червня: кого та як вітати з іменинами

19 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 19 червня, день ангела

Який сьогодні, 19 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 19 червня

19 червня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Марію.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві ввічлива, добре вчиться, добродушна. В дорослому віці стає рішучою, завжди прийде на допомогу.

День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 19 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, веде світлими дорогами та наповнює кожен день миром, радістю і добром. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поряд — у хвилини радості та випробувань, підказує правильні рішення і захищає від негараздів. Бажаю тобі гармонії в душі, тепла в серці та щасливої долі.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса дарують тобі свою підтримку, а ангел-охоронець завжди тримає за руку на життєвому шляху. Хай у твоєму житті буде більше світла, любові, натхнення та щасливих моментів.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний захисник береже тебе щодня, відводить усі труднощі та допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю тобі радості в кожному дні, щирих усмішок і спокою в душі.

***

Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, наповнюючи життя вірою, надією та любов’ю. Хай доля буде доброю до тебе, а кожен день приносить нові приводи для щастя.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
18
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