День ангела 19 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 19 лютого, день ангела

Хто святкує день ангела 19 лютого

19 лютого 2026 року привітайте з іменинами Богдана, Дмитра, Євгена, Макара, Максима, Микиту, Федора.

Богдан — старослов’янське походження, означає «даний Богом». В дитинстві наполегливий, честолюбний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, добрим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві вольовий, комунікабельний. В дорослому віці стає добродушним, дипломатичним.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «благородний». В дитинстві миролюбний, спокійний. В дорослому віці стає щедрим і щирим другом.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві чесний, прагне саморозвитку. В дорослому віці стає справедливим, довго обирає супутницю життя.

Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві відкритий, лагідний. В дорослому віці стає творчим, ерудованим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві впертий, інколи трохи егоїстичний. В дорослому віці стає чесним, серйозним.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає щирим і амбітним.

День ангела 19 лютого — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе в потрібному напрямку, оберігає від будь-яких негараздів і наповнює твоє життя світлом, теплом і щирою радістю. Бажаю здоров’я, гармонії та щасливих моментів кожного дня.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, дарує підтримку у складні часи та допомагає здійснювати найсміливіші мрії. Бажаю добробуту, душевного спокою та радості в кожній миті життя.

***

В цей чудовий день хочу побажати тобі, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від зла і неприємностей, наповнював серце світлом і любов’ю, а життя було сповнене щастям, теплом і добром.

***

Нехай ангел поруч завжди веде тебе вірним шляхом, дарує натхнення, захищає від смутку та приносить у твоє життя лише щасливі миті. Бажаю світла, радості та здійснення всіх задумів!

***

Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був твоїм надійним захисником, підтримував у всіх починаннях і наповнював кожен день теплом, любов’ю та гармонією.