День ангела 19 лютого: кого та як вітати з іменинами
19 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 19 лютого
19 лютого 2026 року привітайте з іменинами Богдана, Дмитра, Євгена, Макара, Максима, Микиту, Федора.
Богдан — старослов’янське походження, означає «даний Богом». В дитинстві наполегливий, честолюбний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, добрим.
Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві вольовий, комунікабельний. В дорослому віці стає добродушним, дипломатичним.
Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «благородний». В дитинстві миролюбний, спокійний. В дорослому віці стає щедрим і щирим другом.
Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві чесний, прагне саморозвитку. В дорослому віці стає справедливим, довго обирає супутницю життя.
Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві відкритий, лагідний. В дорослому віці стає творчим, ерудованим.
Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві впертий, інколи трохи егоїстичний. В дорослому віці стає чесним, серйозним.
Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає щирим і амбітним.
День ангела 19 лютого — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе в потрібному напрямку, оберігає від будь-яких негараздів і наповнює твоє життя світлом, теплом і щирою радістю. Бажаю здоров’я, гармонії та щасливих моментів кожного дня.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, дарує підтримку у складні часи та допомагає здійснювати найсміливіші мрії. Бажаю добробуту, душевного спокою та радості в кожній миті життя.
***
В цей чудовий день хочу побажати тобі, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від зла і неприємностей, наповнював серце світлом і любов’ю, а життя було сповнене щастям, теплом і добром.
***
Нехай ангел поруч завжди веде тебе вірним шляхом, дарує натхнення, захищає від смутку та приносить у твоє життя лише щасливі миті. Бажаю світла, радості та здійснення всіх задумів!
***
Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був твоїм надійним захисником, підтримував у всіх починаннях і наповнював кожен день теплом, любов’ю та гармонією.