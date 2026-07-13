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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

День ангела 19 липня: кого та як вітати з іменинами

19 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 19 липня

Який день ангела 19 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 19 липня

19 липня 2026 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Романа, Степана, Євгенію.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «стежу». В дитинстві впевнений в своїй правоті, дбайливий. В дорослому віці стає розсудливим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як «римський громадянин». В дитинстві щедрий, товариський. В дорослому віці стає консерватором.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві простий, тихий. В дорослому віці стає щирим.

Євгенія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородна». В дитинстві розумна, примхлива. В дорослому віці стає різкуватою.

День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 19 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і дарує сили для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів, щирих людей поруч і Божої благодаті на кожен день.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець невтомно захищає тебе від усіх труднощів, наповнює серце світлом, вірою та надією. Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для радості, любові, добрих новин і нових можливостей. Нехай у твоєму домі панують мир, достаток і затишок.

***

З Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі тепло, гармонію та натхнення. Бажаю, щоб кожен ранок починався з усмішки, кожен день дарував нові приводи для радості, а кожен вечір приносив відчуття вдячності за прожитий день. Нехай ангел завжди веде тебе дорогою щастя, добра та добробуту.

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди був твоєю опорою, дарував мудрість у рішеннях, впевненість у власних силах і захист у будь-яких життєвих обставинах. Нехай доля буде щедрою на щасливі події, міцне здоров’я, вірних друзів і справжню любов.

***

Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай Господь благословляє кожен твій крок, а ангел-охоронець завжди тримає над тобою свої крила. Бажаю миру в серці, світлих думок, невичерпної енергії, здійснення всіх добрих задумів і багато щасливих років у колі найдорожчих людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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