День ангела 19 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 19 листопада, день ангела

Хто святкує день ангела 19 листопада

19 листопада 2025 року привітайте з іменинами Валентина, Геннадія, Дениса, Дмитра, Івана, Костянтина, Леоніда, Михайла, Олександра, Петра, Семена, Сергія, Тимофія, Федора, Якова.

Валентин — латинське походження, означає “здоровий”. В дитинстві товариський. В дорослому віці стає чесним.

Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “син Гермеса”. В дитинстві не любить привертати до себе увагу. В дорослому віці стає оптимістом.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає добрим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає “подібний до лева”. В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає врівноваженим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як “хто як Бог”. В дитинстві щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає вольовим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві незлобивий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає “прославляє Бога”. В дитинстві активний. В дорослому віці стає вірним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати по п’ятах”. В дитинстві любить бути помітним. В дорослому віці стає чесним.

День ангела 19 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, оберігав від смутку і неприємностей, наповнював життя радістю, теплом і світлом. Хай кожен день приносить тільки добробут і щирі усмішки.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель веде тебе правильними шляхами, підтримує у складні моменти і оберігає від усього, що може заважати щастю. Бажаю любові, гармонії та внутрішнього спокою кожного дня.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом і радістю, а ангел-хранитель завжди оберігав тебе від негараздів. Хай кожна мить дарує відчуття тепла, любові і справжнього щастя.

***

З днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди буде поруч, підказує правильні рішення, надихає на добрі вчинки і захищає від усіх бід. Бажаю тобі міцного здоров’я, добробуту і щасливих миттєвостей у житті.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Хай кожен твій крок супроводжується підтримкою небесного захисника, а серце завжди буде сповнене радості, любові та гармонії. Бажаю світла у душі, добробуту і здійснення всіх найзаповітніших мрій.