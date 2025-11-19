ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
3 хв

День ангела 19 листопада: кого та як вітати з іменинами

19 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 19 листопада, день ангела

Який сьогодні, 19 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 19 листопада

19 листопада 2025 року привітайте з іменинами Валентина, Геннадія, Дениса, Дмитра, Івана, Костянтина, Леоніда, Михайла, Олександра, Петра, Семена, Сергія, Тимофія, Федора, Якова.

Валентин — латинське походження, означає “здоровий”. В дитинстві товариський. В дорослому віці стає чесним.

Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “син Гермеса”. В дитинстві не любить привертати до себе увагу. В дорослому віці стає оптимістом.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає добрим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає “подібний до лева”. В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає врівноваженим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як “хто як Бог”. В дитинстві щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає вольовим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві незлобивий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає “прославляє Бога”. В дитинстві активний. В дорослому віці стає вірним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати по п’ятах”. В дитинстві любить бути помітним. В дорослому віці стає чесним.

День ангела 19 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 19 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 19 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, оберігав від смутку і неприємностей, наповнював життя радістю, теплом і світлом. Хай кожен день приносить тільки добробут і щирі усмішки.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель веде тебе правильними шляхами, підтримує у складні моменти і оберігає від усього, що може заважати щастю. Бажаю любові, гармонії та внутрішнього спокою кожного дня.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом і радістю, а ангел-хранитель завжди оберігав тебе від негараздів. Хай кожна мить дарує відчуття тепла, любові і справжнього щастя.

***

З днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди буде поруч, підказує правильні рішення, надихає на добрі вчинки і захищає від усіх бід. Бажаю тобі міцного здоров’я, добробуту і щасливих миттєвостей у житті.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Хай кожен твій крок супроводжується підтримкою небесного захисника, а серце завжди буде сповнене радості, любові та гармонії. Бажаю світла у душі, добробуту і здійснення всіх найзаповітніших мрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie