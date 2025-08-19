ТСН у соціальних мережах

День ангела 19 серпня: кого та як вітати з іменинами

19 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 19 серпня, день ангела

Який сьогодні, 19 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 19 серпня

19 серпня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Миколу, Тимофія.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві практичний, розумний. В дорослому віці стає великодушним і спокійним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві енергійний, дружелюбний. В дорослому віці стає впертим і самовпевненим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “прославляти Бога”. В дитинстві має невелике коло спілкування, важко зближується. В дорослому віці стає врівноваженим, впевненим у собі.

День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від усього лихого, дарує тепло й світло, а життя наповнюється радістю, гармонією та добробутом. Будь щасливим і впевненим у кожному кроці!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, підтримував у складні моменти й надихав на добрі справи. Нехай у серці завжди панує спокій, а доля дарує тільки світлі та щасливі миті.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель веде тебе по життю з любов’ю і турботою, допомагає долати перешкоди й дарує натхнення для нових звершень. Будь завжди осяяний світлом і добром!

***

Від усього серця вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел охороняє твоє життя, наповнює його світлом і радістю, а всі мрії й плани здійснюються легко і природно. Бажаю тобі здоров’я, душевного спокою і безмежного щастя!

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і наповнює душу миром та гармонією. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху і здійснення найзаповітніших бажань.

