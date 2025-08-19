- Дата публікації
День ангела 19 серпня: кого та як вітати з іменинами
19 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 19 серпня
19 серпня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Миколу, Тимофія.
Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві практичний, розумний. В дорослому віці стає великодушним і спокійним.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві енергійний, дружелюбний. В дорослому віці стає впертим і самовпевненим.
Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “прославляти Бога”. В дитинстві має невелике коло спілкування, важко зближується. В дорослому віці стає врівноваженим, впевненим у собі.
День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від усього лихого, дарує тепло й світло, а життя наповнюється радістю, гармонією та добробутом. Будь щасливим і впевненим у кожному кроці!
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, підтримував у складні моменти й надихав на добрі справи. Нехай у серці завжди панує спокій, а доля дарує тільки світлі та щасливі миті.
***
Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель веде тебе по життю з любов’ю і турботою, допомагає долати перешкоди й дарує натхнення для нових звершень. Будь завжди осяяний світлом і добром!
***
Від усього серця вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел охороняє твоє життя, наповнює його світлом і радістю, а всі мрії й плани здійснюються легко і природно. Бажаю тобі здоров’я, душевного спокою і безмежного щастя!
***
З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і наповнює душу миром та гармонією. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху і здійснення найзаповітніших бажань.