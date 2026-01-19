День ангела 19 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 19 січня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 19 січня

19 січня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Макара, Миколу, Петра, Федора.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві оптимістичний, комунікабельний. В дорослому віці стає рішучим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві чесний, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Реклама

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві добре вчиться, вихований. В дорослому віці часто буває марнославним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві ініціативний, впевнений в собі. В дорослому віці стає непоганим організатором.

День ангела 19 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від негараздів, дарує душевний спокій і радість у кожному дні. Бажаю, щоб життя було наповнене світлом, любов’ю та щасливими моментами.

Реклама

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди веде тебе в правильному напрямку, дарує віру у себе та оточуючих, а серце завжди відчуває тепло, добробут і гармонію. Будь щаслива і відчувай підтримку Всесвіту у всьому.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твоє життя було під охороною ангела, а кожен новий день приносив натхнення, радість і впевненість у власних силах. Хай твоя душа завжди світиться добром і теплом.

Реклама

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди стоїть поруч, оберігає від печалі та неприємностей, дарує мудрість у важливих рішеннях і радість від маленьких чудес щодня. Бажаю гармонії, щастя і незгасного світла у серці.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Хай твій небесний охоронець завжди підтримує у будь-яких починаннях, наповнює дні гармонією та радістю, а життя буде сповнене теплом близьких, світлими мріями та приємними несподіванками.