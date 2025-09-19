ТСН у соціальних мережах

День ангела 19 вересня: кого та як вітати з іменинами

19 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 19 вересня, день ангела

Який сьогодні, 19 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 19 вересня

19 вересня 2025 року привітайте з іменинами Гаврила Георгія, Давида, Ігоря, Костянтина, Макара, Миколу, Олексія, Федора, Марію.

Гаврило — давньоарамейське походження, означає “Бог — моя сила”. В дитинстві легко дається шкільна програма. В дорослому віці стає комунікабельним, владним.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає честолюбним, часто живе у вигаданому світі.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає великодушним, любить похвалу.

Ігор — давньоскандинавське походження, означає “той, хто оберігає ім’я Бога”. В дитинстві товариський, самокритичний. В дорослому віці стає непосидючим, любить подорожувати.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві тихий, приємний. В дорослому віці стає щирим, цінує людяність.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві прямолінійний, чесний. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає привабливим співрозмовником.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві ініціативний, працьовитий. В дорослому віці стає комунікабельним, рухливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві доброзичливий, ексцентричний. В дорослому віці стає наполегливим, але часто самотнім.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві ввічлива, співчутлива. В дорослому віці стає терпеливою, ерудованою.

День ангела 19 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював життя світлом, добробутом та гармонією. Нехай кожен день приносить радість, теплі зустрічі та щирі усмішки.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди відчувало підтримку ангела, а душа була сповнена спокою і натхнення. Хай життєвий шлях буде легким, а кожна мрія — обов’язково здійсниться.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай цей день нагадає тобі про твою унікальність і силу, а ангел-охоронець завжди допомагає робити правильні вибори, оберігає від неприємностей і дарує впевненість у кожному кроці.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало дорогу, а серце було наповнене любов’ю та радістю. Нехай кожен день приносить тепло, приємні сюрпризи та відчуття захищеності.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій ангел завжди оберігає тебе, підтримує у всіх починаннях і надихає на добрі справи. Бажаю міцного здоров’я, внутрішнього спокою і безмежного щастя на життєвому шляху.

