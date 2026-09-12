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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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День ангела 19 вересня: кого та як вітати з іменинами

19 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 19 вересня

Який день ангела 19 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 19 вересня

19 вересня 2026 року привітайте з іменинами Гаврила, Георгія, Давида, Ігора, Костянтина, Макара, Миколу, Олексія, Федора, Марію.

Гаврило — давньоєврейське походження, означає «Бог моя сила». В дитинстві енергійний, стабільний. В дорослому віці стає амбітним, горделивим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві зарозумілим, не терпить зневаги. В дорослому віці стає трудівником, великодушним.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюбленець». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає винахідливим, новатором.

Ігор — давньоскандинавське походження, означає «той, хто оберігає ім’я Бога». В дитинстві товариський, поміркований. В дорослому віці стає працелюбним, щирим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві дратівливий, нестриманий. В дорослому віці стає імпульсивним, відкритим.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блаженний». В дитинстві прямолінійний, справедливий. В дорослому віці стає щирим, чесним.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві гостро реагує на несправедливість, схильний до самоаналізу. В дорослому віці стає безкорисливим, турботливим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві комунікабельний, рухливий. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, жіночний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, рішучим.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає вірною, відданою.

День ангела 19 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 19 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я та веде світлою дорогою.

***

З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений любов’ю, добром, теплом і приємними подіями.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець береже тебе від негараздів, а доля дарує багато щасливих моментів.

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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щастя та Божого благословення на кожен день!

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