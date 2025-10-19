- Дата публікації
День ангела 19 жовтня: кого та як вітати з іменинами
19 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 19 жовтня
19 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Леонтія, Сергія, Фелікса.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві вимогливий до інших, примхливий. В дорослому віці стає дружелюбним, добродушним.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “левиний”. В дитинстві має сильний дух, відповідальний. В дорослому віці стає старанним, сором’язливим.
Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає справедливим, сміливим.
Фелікс — латинське ім’я, перекладається як “успішний”. В дитинстві обережний, не відповідальний. В дорослому віці стає працьовитим, особливо звертає увагу на матеріальні цінності.
День ангела 19 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-Охоронець завжди оберігав тебе, наповнював серце світлом і добром, допомагав у складних моментах та дарував відчуття спокою і радості щодня.
***
З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від негараздів і приносить у життя тільки світлі та теплі миті. Радості, здоров’я та гармонії в душі!
***
Вітаю з іменинами! Нехай твій Ангел завжди поруч, підказує у важливих рішеннях і надихає на добрі справи. Бажаю щастя, любові та гармонії у всіх сферах життя.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було сповнене світлом, душа — спокоєм, а життя — радісними моментами. Нехай Ангел-Охоронець завжди оберігає тебе й дарує внутрішню силу й натхнення.
***
Вітаю тебе зі святом твого ангела! Нехай цей день принесе тепло й добро, а небесний покровитель завжди надихає, оберігає від неприємностей і супроводжує на кожному кроці життєвого шляху.