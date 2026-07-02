День ангела 2 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 2 липня, день ангела

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Хто святкує день ангела 2 липня

2 липня 2026 року привітайте з іменинами Арсенія.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає «мужній чоловік». В дитинстві імпульсивний, яскравий, часто зарозумілий, але добре вчиться. В дорослому віці стає дисциплінованим, щирим, турботливим, на перше місце завжди ставить родину.

День ангела 2 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує мудрість у рішеннях, силу в труднощах і світло в кожному дні. Бажаю миру в душі, тепла в серці та радості в кожній миті життя.

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З Днем ангела! Нехай цей день нагадує, що ти під надійним захистом небес. Хай ангел-охоронець веде тебе дорогою щастя, наповнює життя добром, гармонією та щирими людьми поруч.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій духовний захисник завжди буде поруч, допомагає здійснювати мрії, оберігає від негараздів і надихає на нові звершення. Бажаю тобі спокою, любові та віри в найкраще.

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З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а серце відчуває спокій і впевненість. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, щасливі зустрічі та світлі емоції.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, відводить усі біди й наповнює життя щастям, любов’ю та благополуччям. Хай у твоїй душі завжди панує гармонія та світло.

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