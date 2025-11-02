ТСН у соціальних мережах

День ангела 2 листопада: кого та як вітати з іменинами

2 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 2 листопада, день ангела

Який сьогодні, 2 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 2 листопада

2 листопада 2025 року привітайте з іменинами Костянтина.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві сміливий, ввічливий, рухливий. В дорослому віці стає працьовитим, ціленаправленим і дружелюбним.

День ангела 2 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 2 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує тепло, світло та спокій. Бажаю щирої радості, міцного здоров’я та щасливих миттєвостей у кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світла і добра, а ангел-охоронець завжди крокує поруч, підтримує у складні моменти і веде до щастя та гармонії. Бажаю тобі натхнення, любові та здійснення найкращих мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від неприємностей, наповнював душу спокоєм і радістю. Нехай у житті зустрічаються тільки добрі люди, а кожен день приносить приємні сюрпризи та щасливі моменти.

***

Сердечно вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поряд, захищав від негараздів і надихав на добрі вчинки. Хай кожен день твого життя буде світлим, а серце — наповнене любов’ю та гармонією.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель оберігав тебе на всіх дорогах, дарував сили і мудрість, а кожна мить життя була наповнена щастям, миром і теплом близьких людей.

