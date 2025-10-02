ТСН у соціальних мережах

День ангела 2 жовтня: кого та як вітати з іменинами

2 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 2 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 2 жовтня, день ангела

Хто святкує день ангела 2 жовтня

2 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Бориса, Василя, Георгія, Давида, Дмитра, Івана, Костянтина, Михайла, Петра, Степана, Федора, Якова, Ганну, Олександру, Устину.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий. В дорослому віці стає жартівником.

Борис — тюркське ім’я, перекладається як “спадкоємець”. В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає принциповим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві світлий. В дорослому віці стає радісним.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві чесний. В дорослому віці стає працьовитим.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюблений”. В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий. В дорослому віці стає більш емоційним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає товариським.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає надійним другом.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “хто як Бог”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві податливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві беземоційний. В дорослому віці стає товариським.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві має гарно розвинену фантазію. В дорослому віці стає комунікабельним.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві приязна. В дорослому віці стає вразливою.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисниця”. В дитинстві смілива. В дорослому віці стає працьовитою.

Устина — латинське походження, означає “справедлива”. В дитинстві поступлива. В дорослому віці стає терплячою.

День ангела 2 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 жовтня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поряд, захищає від труднощів і відкриває для тебе двері до світлих можливостей.

***

Зі святом тебе! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець оберігав тебе щодня, дарував мир у серці та силу для здійснення найзаповітніших мрій.

***

Нехай у День ангела твоя душа наповниться світлом і добром, а небесний покровитель допомагає долати будь-які випробування з гідністю.

***

Вітаю! Бажаю, щоб твій ангел завжди нашіптував правильні рішення, вберігав від негараздів і надихав на щасливе, гармонійне життя.

***

З Днем ангела! Хай твій небесний друг дарує тобі здоров’я, душевний спокій, силу волі та безмежну любов, яка супроводжуватиме тебе у кожному дні.

