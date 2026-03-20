День ангела 20 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 20 березня

20 березня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Василя, Віктора, Максима, Микиту, Сергія, Клавдію, Марію, Олександру, Світлану, Уляну.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, розважливий. В дорослому віці стає неквапливим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає схильним до філософії.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає рішучим.

Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві впертий, буде відстоювати свою думку. В дорослому віці стає щедрим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає справедливим.

Клавдія — латинське походження, означає «кульгава». В дитинстві доброзичлива, життєрадісна. В дорослому віці стає загадковою.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві наївна, щира. В дорослому віці стає відкритою.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві рухлива, смілива. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

Світлана — давньогрецьке походження, означає «світла». В дитинстві емоційна, імпульсивна. В дорослому віці стає хорошою організаторкою.

Уляна — латинське ім’я, перекладається як «щастя». В дитинстві спокійна, слухняна. В дорослому віці стає наполегливою.

День ангела 20 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав у кожному кроці життя та дарував спокій, радість і щирі усмішки кожного дня.

***

З днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде світлим, душа спокійною, а всі твої мрії знаходять шлях до здійснення. Хай ангел-хранитель підтримує і надихає тебе на добро і гармонію.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб кожен день приносив радість, удачу та теплі моменти, а твій ангел завжди оберігав від будь-яких негараздів і направляв до щастя.

***

З днем ангела! Нехай світло твого небесного покровителя зігріває душу, додає сили у важкі моменти та дарує мир і добробут у кожній справі.

***

Вітаю тебе з особливим днем! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був поруч, оберігав твої думки й вчинки, наповнював життя гармонією, любов’ю та світлом.