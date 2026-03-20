День ангела 20 березня: кого та як вітати з іменинами
20 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 20 березня
20 березня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Василя, Віктора, Максима, Микиту, Сергія, Клавдію, Марію, Олександру, Світлану, Уляну.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, розважливий. В дорослому віці стає неквапливим.
Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає схильним до філософії.
Віктор — латинське коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.
Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає рішучим.
Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві впертий, буде відстоювати свою думку. В дорослому віці стає щедрим.
Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає справедливим.
Клавдія — латинське походження, означає «кульгава». В дитинстві доброзичлива, життєрадісна. В дорослому віці стає загадковою.
Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві наївна, щира. В дорослому віці стає відкритою.
Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві рухлива, смілива. В дорослому віці стає цілеспрямованою.
Світлана — давньогрецьке походження, означає «світла». В дитинстві емоційна, імпульсивна. В дорослому віці стає хорошою організаторкою.
Уляна — латинське ім’я, перекладається як «щастя». В дитинстві спокійна, слухняна. В дорослому віці стає наполегливою.
День ангела 20 березня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав у кожному кроці життя та дарував спокій, радість і щирі усмішки кожного дня.
З днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде світлим, душа спокійною, а всі твої мрії знаходять шлях до здійснення. Хай ангел-хранитель підтримує і надихає тебе на добро і гармонію.
Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб кожен день приносив радість, удачу та теплі моменти, а твій ангел завжди оберігав від будь-яких негараздів і направляв до щастя.
З днем ангела! Нехай світло твого небесного покровителя зігріває душу, додає сили у важкі моменти та дарує мир і добробут у кожній справі.
Вітаю тебе з особливим днем! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був поруч, оберігав твої думки й вчинки, наповнював життя гармонією, любов’ю та світлом.