ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

День ангела 20 червня: кого та як вітати з іменинами

20 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 20 червня, день ангела

Який сьогодні, 20 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 20 червня

20 червня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Опанаса, Гліба, Дмитра, Івана, Луку, Хому, Інну, Римму.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві відважний, добре вчиться. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві добрий, має м’який характер. В дорослому віці стає альтруїстом.

Гліб — давньоскандинавське коріння, тлумачиться як «улюбленець Бога». В дитинстві практичний, примхливий. В дорослому віці стає відкритим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві тихий, добродушний. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Лука — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «світло». В дитинстві товариський, любить гучні компанії. В дорослому віці стає рішучим.

Хома — давньоарамейське походження, означає «близнюк». В дитинстві прагне до навчання, цікавий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Інна — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бурхливий потік». В дитинстві приваблива, легка у спілкуванні. В дорослому віці стає відданою.

Римма — латинське коріння, тлумачиться як «жителька Риму». В дитинстві має відкритий характер, весела. В дорослому віці стає відповідальною.

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди береже тебе від усього злого, а життя наповнюється світлом, гармонією та добром. Бажаю міцного здоров’я, внутрішнього спокою та радості в кожному дні. Нехай у серці завжди живе віра в краще, а поруч будуть щирі й надійні люди.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій янгол-охоронець завжди крокує поруч, підтримує у складні миті та надихає на нові звершення. Бажаю щастя, любові, душевного тепла й здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у житті буде більше світлих подій, ніж турбот.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса дарують тобі захист і благословення, а кожен день приносить нові можливості та радість. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для любові, щирих усмішок і спокою. Хай доля буде доброю і щедрою до тебе.

***

Зі святом тебе — з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди оберігає тебе від негараздів і веде дорогою щастя. Бажаю тепла в серці, впевненості в собі та гармонії з навколишнім світом. Нехай кожен новий день дарує натхнення та добрі новини.

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, допомагаючи долати труднощі та знаходити правильні рішення. Бажаю миру в душі, міцного здоров’я, любові та щасливих моментів, які зігріватимуть серце.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie