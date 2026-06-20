День ангела 20 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 червня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 20 червня

20 червня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Опанаса, Гліба, Дмитра, Івана, Луку, Хому, Інну, Римму.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві відважний, добре вчиться. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві добрий, має м’який характер. В дорослому віці стає альтруїстом.

Реклама

Гліб — давньоскандинавське коріння, тлумачиться як «улюбленець Бога». В дитинстві практичний, примхливий. В дорослому віці стає відкритим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві тихий, добродушний. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Лука — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «світло». В дитинстві товариський, любить гучні компанії. В дорослому віці стає рішучим.

Реклама

Хома — давньоарамейське походження, означає «близнюк». В дитинстві прагне до навчання, цікавий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Інна — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бурхливий потік». В дитинстві приваблива, легка у спілкуванні. В дорослому віці стає відданою.

Римма — латинське коріння, тлумачиться як «жителька Риму». В дитинстві має відкритий характер, весела. В дорослому віці стає відповідальною.

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди береже тебе від усього злого, а життя наповнюється світлом, гармонією та добром. Бажаю міцного здоров’я, внутрішнього спокою та радості в кожному дні. Нехай у серці завжди живе віра в краще, а поруч будуть щирі й надійні люди.

Реклама

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій янгол-охоронець завжди крокує поруч, підтримує у складні миті та надихає на нові звершення. Бажаю щастя, любові, душевного тепла й здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у житті буде більше світлих подій, ніж турбот.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса дарують тобі захист і благословення, а кожен день приносить нові можливості та радість. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для любові, щирих усмішок і спокою. Хай доля буде доброю і щедрою до тебе.

Реклама

***

Зі святом тебе — з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди оберігає тебе від негараздів і веде дорогою щастя. Бажаю тепла в серці, впевненості в собі та гармонії з навколишнім світом. Нехай кожен новий день дарує натхнення та добрі новини.

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, допомагаючи долати труднощі та знаходити правильні рішення. Бажаю миру в душі, міцного здоров’я, любові та щасливих моментів, які зігріватимуть серце.

Реклама

Новини партнерів