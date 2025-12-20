День ангела 20 грудня: кого та як вітати з іменинами

Яке сьогодні, 20 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 20 грудня

20 грудня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Данила, Івана, Гната.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві вольовий, сміливий. В дорослому віці стає правдолюбом, чесним.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог мій суддя”. В дитинстві спокійний, витриманий. В дорослому віці стає принциповим, завжди дотримується своєї думки.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Гнат — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві має вибуховий характер, але досить веселий. В дорослому віці стає імпульсивним, має добре розвинену інтуїцію.

День ангела 20 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, наповнює серце світлом і дарує безмежну радість у кожному дні.

Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, ведучи тебе до щастя, добробуту та гармонії. Нехай у житті панує спокій і тепло душі.

З Днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель оберігає тебе від негараздів, дарує силу долати труднощі та наповнює життя яскравими митями радості.

Вітаю! Бажаю, щоб ангел завжди підтримував твої починання, допомагав у складних ситуаціях і приносив мир та щастя в кожен твій день.

З твоїм святом! Нехай ангел-хранитель веде тебе правильним шляхом, надихає на добрі справи та оберігає серце від смутку й тривог.