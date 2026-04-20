День ангела 20 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 квітня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 20 квітня

20 квітня 2026 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Миколу, Олександра, Федора.

Гаврило — давньоарамейське походження, означає «Бог — моя сила». В дитинстві відрізняється твердим характером, енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним, владним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає імпульсивним, зухвалим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, товариський. В дорослому віці стає справедливим, рішучим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві спокійний, боязкий. В дорослому віці стає ціленаправленим, напористим.

День ангела 20 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — тихо підказує правильні рішення, оберігає від усього недоброго і наповнює серце світлом. Бажаю гармонії, добробуту та внутрішнього спокою.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець щодня тримає тебе за руку, веде світлими дорогами життя і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай у душі панує тепло, а в серці — любов.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди стояв за плечима, захищав від негараздів і дарував силу й віру. Нехай життя буде наповнене радістю, світлом і добрими людьми.

***

З Днем ангела тебе! Нехай цей особливий день принесе відчуття захисту й спокою. Бажаю, щоб твій ангел завжди вчасно приходив на допомогу, а доля дарувала приємні сюрпризи й щасливі миті.

***

Вітаю з твоїм світлим святом — Днем ангела! Нехай невидима сила любові та захисту завжди огортає тебе, оберігає від тривог і веде до щастя. Бажаю тепла, радості й натхнення на кожен день.