День ангела 20 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 лютого, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 20 лютого

20 лютого 2026 року привітайте з іменинами Антона, Афанасія, Василя, Давида, Дениса, Івана, Гната, Лева, Леонтія, Луку, Миколу, Сергія, Федора, Ярослава.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає старанним.

Афанасій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає врівноваженим.

Реклама

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві надійний. В дорослому віці стає серйозним.

Давид — давньоєврейське походження, означає «улюбленець». В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає сильним волею.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Діонісу». В дитинстві пустотливий. В дорослому віці стає товариським.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Реклама

Гнат — латинське походження, означає «вогненний». В дитинстві має вибуховий характер. В дорослому віці стає імпульсивним.

Лев — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар звірів». В дитинстві розважливий. В дорослому віці стає амбітним.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левиний». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає зарозумілим.

Лука — давньогрецьке походження, означає «світло». В дитинстві замкнутий. В дорослому віці стає щедрим.

Реклама

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає завзятим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає працьовитим.

Ярослав — старослов’янське ім’я, перекладається як «гарячий у славі». В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає кар’єристом.

Реклама

День ангела 20 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 20 лютого — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від негараздів, дарує натхнення, здоров’я та радість кожного дня. Хай життя твоє буде сповнене світла, тепла та щирих усмішок.

***

Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від печалей і дарував мир у серці. Хай кожен день приносить щастя, успіх у справах і теплі моменти з близькими людьми.

***

Реклама

Нехай твоє життя буде сповнене любові, гармонії та світлих подій. Хай ангел-охоронець веде тебе в усіх починаннях і допомагає здійснити найзаповітніші мрії.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій крок супроводжував захисний ангел, щоб серце твоє було наповнене радістю, а дім — затишком і любов’ю. Хай удача завжди йде поруч із тобою.

***

Реклама

Нехай твоє життя буде світлим, як промінь сонця, а душа спокійною, як тихе озеро. Хай ангел-охоронець оберігає тебе від усього лихого і допомагає знаходити радість у кожному дні.