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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

День ангела 20 липня: кого та як вітати з іменинами

20 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 20 липня

Який день ангела 20 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 20 липня

20 липня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Іллю, Костянтина, Миколу, Олександра, Олексія, Опанаса, Петра, Сергія, Федора.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві яскравий. В дорослому віці стає енергійним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «мій Бог — Яхве». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає м’яким.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві щедрий. В дорослому віці стає товариським.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві скромний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає альтруїстом.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві приємний у спілкуванні. В дорослому віці стає турботливим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає рішучим.

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

День ангела 20 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 20 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, дарує мир, здоров’я, щастя та натхнення. З Днем ангела!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди вів тебе правильним шляхом, дарував сили, удачу й радість кожного дня.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для добра, щирих людей, світлих мрій і Божого благословення.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю душевного тепла, міцного здоров’я, сімейного затишку та невичерпної віри в найкраще.

***

Нехай твій Ангел завжди захищає тебе, допомагає здійснювати мрії, береже від усього лихого та наповнює життя любов’ю і щастям. Зі святом!

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Дата публікації
Кількість переглядів
21
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