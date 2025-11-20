День ангела 20 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 листопада, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 20 листопада

20 листопада 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Арсена, Василя, Володимира, Григорія, Івана, Макара, Миколу, Олександра, Олексія, Ганну, Тетяну.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві впертий, пустотливий. В дорослому віці стає активним.

Арсен — давньогрецьке ім’я, перекладається як “чоловік”. В дитинстві комунікабельний, імпульсивний. В дорослому віці стає успішним в кар’єрі.

Реклама

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві веселий, радісний. В дорослому віці стає вріноваженим.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві акуратист, охайний. В дорослому віці стає оптимістичним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві переконливий, дбайливий. В дорослому віці стає відкритим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Реклама

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві справедливий, чесний. В дорослому віці стає щирим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає працьовитим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві витончений, альтруїст. В дорослому віці стає товариським.

Реклама

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві тиха, вихована. В дорослому віці стає доброзичливою.

Тетяна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “управителька”. В дитинстві рішуча, вперта. В дорослому віці стає прагматичною.

День ангела 20 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 20 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, дарував світлі моменти, щирі посмішки та невичерпну радість. Нехай життя буде наповнене теплом, любов’ю і добром.

***

Реклама

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди поруч, оберігає від негараздів і допомагає робити правильні вибори. Бажаю здоров’я, щастя і гармонії в кожному дні.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел, що носить твоє ім’я, завжди підтримує тебе, надихає на добрі справи і дарує відчуття внутрішнього спокою та радості.

***

Реклама

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було світлим, а життя — сповненим теплих моментів і щасливих зустрічей. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від усіх труднощів.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе дорогою добра, наповнює дні світлом і любов’ю, а в серці завжди живе надія та радість.