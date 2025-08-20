ТСН у соціальних мережах

День ангела 20 серпня: кого та як вітати з іменинами

20 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 20 серпня, день ангела

Який сьогодні, 20 серпня, день ангела

Хто святкує день ангела 20 серпня

20 серпня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Володимира, Івана, Максима, Тимофія, Федора.

Віктор — латинське походження, означає “перемога”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий до навчання та роботи. В дорослому віці стає добродушним, досить м’яким.

Володимир — давньонімецьке ім’я, перекладається як “славний володар”. В дитинстві допитливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає оптимістичним, душевним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві імпульсивний, але добрий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві енергійний, талановитий. В дорослому віці стає наполегливим, часто досягає висот в кар’єрі.

Тимофій — давньоєврейське ім’я, перекладається як “прославляє Бога”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає розважливим, відповідальним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі, щирим.

День ангела 20 серпня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе від усього лихого, дарує сили й натхнення для звершень. Бажаю, щоб у житті було більше світла, радості та справжнього щастя.

***

З днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди буде поряд, оберігає від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях у будь-яких ситуаціях. Бажаю здоров’я, гармонії в душі і багато тепла від близьких людей.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твої молитви до небес завжди знаходять відгук, а ангел-охоронець наповнює твоє життя миром і благословенням. Нехай кожен день приносить лише добрі новини і приємні події.

***

З днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує добро, а твій ангел-охоронець оберігає від усіх негараздів. Бажаю душевного спокою, здійснення мрій і тепла в серці, яке ніколи не згасне.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай цей святий покровитель наповнює твоє життя світлом і надією, допомагає долати труднощі та відкриває перед тобою нові можливості. Бажаю тобі великого щастя, міцного здоров’я і гармонії у всьому.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie