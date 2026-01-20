День ангела 20 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 20 січня

20 січня 2026 року привітайте з іменинами Павла, Семена, Інну.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві добрий, надійний друг. В дорослому віці стає рішучим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, доброзичливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Інна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “бурхливий потік”. В дитинстві тендітна, весела. В дорослому віці стає духовною.

День ангела 20 січня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний янгол завжди був поруч, оберігав від будь-яких негараздів і дарував спокій у серці, радість у душі та щирі усмішки кожного дня.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе лише дорогою добра, наповнює життя світлом і теплом, а кожна мить буде сповнена гармонії, щастя та любові.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували мир і злагода, серце було відкритим для добрих справ, а поруч були надійні люди, які підтримають у будь-яку хвилину.

***

З днем ангела! Хай твої ангельські крила завжди оберігають тебе від смутку й невдач, дарують натхнення та віру у власні сили. Нехай у житті завжди панує щастя, любов і добро.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець оберігає від будь-яких труднощів, дарує здоров’я, спокій у серці та безмежну радість, а кожен день буде наповнений теплом і світлом.