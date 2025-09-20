ТСН у соціальних мережах

49
2 хв

День ангела 20 вересня: кого та як вітати з іменинами

20 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 20 вересня, день ангела

Який сьогодні, 20 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 20 вересня

20 вересня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Михайла, Олега, Олександра, Остапа, Федора, Тетяну.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає життєлюбом і оптимістом.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві імпульсивний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Олег — скандинавське походження, означає “світлий”. В дитинстві розважливий, стриманий. В дорослому віці стає впертим, вразливим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим у собі.

Остап — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві любить загадки, артистичний. В дорослому віці стає завзятим, посидючим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Тетяна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “встановлювати”. В дитинстві емоційна, прямолінійна. В дорослому віці стає жіночною, м’якою.

День ангела 20 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював серце світлом і спокоєм, а життя було сповнене радості, тепла та добробуту.

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, надихає на добрі справи та допомагає знаходити щастя у кожному дні.

Вітаю тебе у день твого ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від смутку і неприємностей, дарував гармонію в серці та втілював усі твої мрії у реальність.

З днем ангела! Нехай світло твого покровителя завжди осяває твою дорогу, дарує сили для звершень і наповнює життя теплом, любов’ю та добробутом.

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував у складні моменти, надихав на добрі вчинки та оберігав твоє серце від тривог і сумнівів.

