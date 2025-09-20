- Дата публікації
- Категорія
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 20 вересня: кого та як вітати з іменинами
20 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 20 вересня
20 вересня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Михайла, Олега, Олександра, Остапа, Федора, Тетяну.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає життєлюбом і оптимістом.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві імпульсивний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає чесним, справедливим.
Олег — скандинавське походження, означає “світлий”. В дитинстві розважливий, стриманий. В дорослому віці стає впертим, вразливим.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим у собі.
Остап — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві любить загадки, артистичний. В дорослому віці стає завзятим, посидючим.
Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.
Тетяна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “встановлювати”. В дитинстві емоційна, прямолінійна. В дорослому віці стає жіночною, м’якою.
День ангела 20 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював серце світлом і спокоєм, а життя було сповнене радості, тепла та добробуту.
***
З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, надихає на добрі справи та допомагає знаходити щастя у кожному дні.
***
Вітаю тебе у день твого ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від смутку і неприємностей, дарував гармонію в серці та втілював усі твої мрії у реальність.
***
З днем ангела! Нехай світло твого покровителя завжди осяває твою дорогу, дарує сили для звершень і наповнює життя теплом, любов’ю та добробутом.
***
Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував у складні моменти, надихав на добрі вчинки та оберігав твоє серце від тривог і сумнівів.