День ангела 20 жовтня: кого та як вітати з іменинами
20 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 20жовтня
20 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Артема, Германа, Івана, Леоніда, Михайла, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Ірину.
Артем — давньогрецьке походження, означає “присвячений Артеміді”. В дитинстві веселий, прямолінійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, незалежним.
Герман — латинське ім’я, перекладається як “рідний”. В дитинстві напористий, розсудливий. В дорослому віці стає амбіційним, марнославним.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Леонід — давньогрецьке походження, означає “подібний леву”. В дитинстві життєрадісний, неконфліктний. В дорослому віці стає доброзичливим, спокійним.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, справедливим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві енергійний, дружелюбний. В дорослому віці стає гордовитим, схильним до самоаналізу.
Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві добрий, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим, щирим.
Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві товариський, добре вчиться. В дорослому віці стає тактовним, щедрим.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, темпераментний. В дорослому віці стає впевненим у собі, веселуном.
Ірина — давньогрецьке походження, означає “дарує мир і спокій”. В дитинстві вміє співпереживати. В дорослому віці стає скурпульозною, вміє висловлювати свою думку.
День ангела 20 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від бід і направляє на шлях добра. Бажаю гармонії в душі, міцного здоров’я, світлих думок і натхнення на кожен день!
***
З Днем ангела тебе! Нехай твій ангел ніжно торкається серця крилами, даруючи спокій, любов і тепло. Бажаю, щоб життя було світлим, як ранкове сонце, а поруч завжди були щирі й добрі люди.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель захищає тебе в кожну мить, а життя буде наповнене щастям, радістю та добрими подіями.
***
Сьогодні особливий день — день твого небесного заступника. Нехай його світлі крила огортають тебе турботою, а щоденна дорога буде легкою, як весняний вітер. Бажаю тобі тепла, віри у диво та здійснення найпотаємніших мрій!
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували мир, любов і світло. Хай ангел-охоронець оберігає тебе від негараздів, дарує впевненість у собі й наповнює кожен день радістю та добром.