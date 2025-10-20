День ангела 20 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 20жовтня

20 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Артема, Германа, Івана, Леоніда, Михайла, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Ірину.

Артем — давньогрецьке походження, означає “присвячений Артеміді”. В дитинстві веселий, прямолінійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, незалежним.

Герман — латинське ім’я, перекладається як “рідний”. В дитинстві напористий, розсудливий. В дорослому віці стає амбіційним, марнославним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає “подібний леву”. В дитинстві життєрадісний, неконфліктний. В дорослому віці стає доброзичливим, спокійним.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, справедливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві енергійний, дружелюбний. В дорослому віці стає гордовитим, схильним до самоаналізу.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві добрий, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим, щирим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві товариський, добре вчиться. В дорослому віці стає тактовним, щедрим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, темпераментний. В дорослому віці стає впевненим у собі, веселуном.

Ірина — давньогрецьке походження, означає “дарує мир і спокій”. В дитинстві вміє співпереживати. В дорослому віці стає скурпульозною, вміє висловлювати свою думку.

День ангела 20 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від бід і направляє на шлях добра. Бажаю гармонії в душі, міцного здоров’я, світлих думок і натхнення на кожен день!

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій ангел ніжно торкається серця крилами, даруючи спокій, любов і тепло. Бажаю, щоб життя було світлим, як ранкове сонце, а поруч завжди були щирі й добрі люди.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель захищає тебе в кожну мить, а життя буде наповнене щастям, радістю та добрими подіями.

***

Сьогодні особливий день — день твого небесного заступника. Нехай його світлі крила огортають тебе турботою, а щоденна дорога буде легкою, як весняний вітер. Бажаю тобі тепла, віри у диво та здійснення найпотаємніших мрій!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували мир, любов і світло. Хай ангел-охоронець оберігає тебе від негараздів, дарує впевненість у собі й наповнює кожен день радістю та добром.