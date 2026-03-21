ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

День ангела 21 березня: кого та як вітати з іменинами

21 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 21 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 21 березня

21 березня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Кирила, Якова.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві спокійний, охайний. В дорослому віці стає оптимістичним, доброзичливим, інтелігентним.

Кирило — латинське ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві наполегливий, працьовитий. В дорослому віці стає життєрадісним, уважним до дрібниць.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві енергійний, слухається батьків. В дорослому віці стає комунікабельним, товариським, але часто лінивим.

День ангела 21 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твої крила завжди ведуть до світла, а поруч будуть люди, які цінують і підтримують тебе. Бажаю душевного спокою, радості у кожному дні та великих звершень у всіх починаннях.

***

З іменинами! Нехай ангел охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, дарує здоров’я, щастя та безмежний добробут. Нехай твоє серце завжди сповнене тепла, а життя — яскравих і щасливих моментів.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб життя було легким і світлим, як промінь ранкового сонця, а поруч завжди були люди, які дарують підтримку та добро. Нехай кожен день приносить натхнення і впевненість у власних силах.

***

З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає твої мрії та прагнення, допомагає долати труднощі і веде до нових перемог. Бажаю душевного тепла, радісних подій і безмежного добробуту у житті.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай у твоєму житті буде гармонія, спокій та любов, а ангел поруч завжди дарує захист і підтримку. Бажаю світлих думок, щирих посмішок і щоденного щастя, яке не змінюється з роками.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie