День ангела 21 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 21 березня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 21 березня

21 березня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Кирила, Якова.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві спокійний, охайний. В дорослому віці стає оптимістичним, доброзичливим, інтелігентним.

Кирило — латинське ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві наполегливий, працьовитий. В дорослому віці стає життєрадісним, уважним до дрібниць.

Реклама

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві енергійний, слухається батьків. В дорослому віці стає комунікабельним, товариським, але часто лінивим.

День ангела 21 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твої крила завжди ведуть до світла, а поруч будуть люди, які цінують і підтримують тебе. Бажаю душевного спокою, радості у кожному дні та великих звершень у всіх починаннях.

***

З іменинами! Нехай ангел охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, дарує здоров’я, щастя та безмежний добробут. Нехай твоє серце завжди сповнене тепла, а життя — яскравих і щасливих моментів.

Реклама

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб життя було легким і світлим, як промінь ранкового сонця, а поруч завжди були люди, які дарують підтримку та добро. Нехай кожен день приносить натхнення і впевненість у власних силах.

***

З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає твої мрії та прагнення, допомагає долати труднощі і веде до нових перемог. Бажаю душевного тепла, радісних подій і безмежного добробуту у житті.

Реклама

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай у твоєму житті буде гармонія, спокій та любов, а ангел поруч завжди дарує захист і підтримку. Бажаю світлих думок, щирих посмішок і щоденного щастя, яке не змінюється з роками.