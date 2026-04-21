День ангела 21 квітня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 21 квітня

21 квітня 2026 року привітайте з іменинами Олексія, Дениса, Івана, Максима, Миколу, Олександра, Федора, Якова.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві відданий, дружелюбний. В дорослому віці стає активним, енергійним.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Діонісу». В дитинстві пустотливий, красномовний. В дорослому віці стає веселим, оптимістичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві честолюбний, впертий. В дорослому віці стає добрим, щедрим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві самостійний, гарно вчиться. В дорослому віці стає душевним, цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, енергійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, щирим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві мрійливий, жіночний. В дорослому віці стає тихим, дружелюбним.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як «наступати по п’ятах». В дитинстві захоплюється всім навколо, має яскраву фантазію. В дорослому віці стає комунікабельним, співчутливим.

День ангела 21 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від усього злого, направляє на правильний шлях і дарує спокій у серці. Бажаю світла в душі, гармонії в думках і щоденної радості в житті.

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець ніжно тримає тебе за руку в найважчі миті й тихо радіє твоїм перемогам. Хай у житті буде більше добра, щирих людей і теплих моментів, що зігрівають серце.

Вітаю зі світлим Днем ангела! Нехай небесний захисник оберігає тебе від усіх негараздів, додає сил, віри та натхнення. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилось місце для любові, щастя і здійснення мрій.

З Днем ангела! Нехай твій янгол завжди підказує правильні рішення, допомагає уникати труднощів і наповнює кожен день спокоєм та впевненістю. Бажаю тобі тепла, радості та щирої підтримки близьких людей.

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть за твоєю спиною, захищає від бід і веде до щасливої долі. Бажаю, щоб життя було світлим, добрим і сповненим любові.