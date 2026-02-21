ТСН у соціальних мережах

День ангела 21 лютого: кого та як вітати з іменинами

21 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 21 лютого, день ангела

Хто святкує день ангела 21 лютого

21 лютого 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Данила, Захара, Івана, Костянтина, Олександра, Остапа, Павла, Тимофія, Ольгу.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві честолюбний, не терпить глузування. В дорослому віці стає дружелюбним, жартівником.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві дбайливий, рішучий. В дорослому віці стає імпульсивним, цілеспрямованим.

Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Бой мій суддя». В дитинстві спокійний, витриманий. В дорослому віці стає прямолінійним, флегматичним.

Захар — давньоєврейське походження, означає «Господь згадав в молитві». В дитинстві благородний, йде на поступки. В дорослому віці стає темпераментним і активним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає добрим, неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві доброзичливий, але може бути нестриманим. В дорослому віці стає відкритим до спілкування, має високу самооцінку.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві практичний, наполегливий. В дорослому віці стає турботливим, хорошим батьком.

Остап — давньогрецьке ім’я, перекладається як «твердий». В дитинстві артистичний, терплячий. В дорослому віці стає яскравим, веселим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає замкнутим, надмірно строгим до себе і інших.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає «прославляє Бога». В дитинстві чемний, дещо замкнутий. В дорослому віці стає вірним, надійним другом.

Ольга — скандинавське ім’я, перекладається як «свята». В дитинстві серйозна, вдумлива. В дорослому віці стає сентиментальною, чуттєвою.

День ангела 21 лютого — душевні привітання в прозі

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, наповнює серце спокоєм і дарує сили для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю здоров’я, радості та тепла в кожному дні.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, оберігав від негараздів і надихав на добрі вчинки. Хай життя буде сповнене світла, любові та гармонії.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди крокує поруч, підтримує у важкі моменти та дарує віру у власні сили. Бажаю радості, благополуччя та душевного тепла щодня.

***

З днем ангела! Нехай ангел-хранитель оберігає твій шлях, веде до щастя та миру, допомагає долати труднощі й наповнює життя світлом, любов’ю та гармонією.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує мудрість у рішеннях і спокій у душі. Бажаю щасливих моментів, добробуту та міцного здоров’я.

