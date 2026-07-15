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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

День ангела 21 липня: кого та як вітати з іменинами

21 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 21 липня

Який день ангела 21 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 21 липня

21 липня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Євгена, Івана, Петра, Романа, Семена, Федора, Ганну.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає рішучим.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає делікатним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає комунікабельним.

Роман — латинське ім’я, перекладається як «римський громадянин». В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає життєлюбним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Богом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає уважним.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві тиха. В дорослому віці стає доброзичливою.

День ангела 21 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 21 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і дарує впевненість у кожному новому дні. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів, щирих людей поруч і здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай у твоєму житті завжди панують любов, добро та благополуччя.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе без своєї підтримки, захищав від усього злого та надихав на добрі справи. Нехай у серці живе віра, у домі панують затишок і достаток, а кожен день приносить нові можливості, радісні зустрічі та приємні несподіванки.

***

З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди веде тебе дорогою щастя, береже від труднощів і допомагає здійснювати найсміливіші задуми. Бажаю міцного здоров’я, гармонії, невичерпної енергії, сімейного тепла та безлічі приводів для щирої усмішки. Нехай життя дарує лише добрі новини й приємні моменти.

***

Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде на сторожі твого щастя, оберігає від життєвих бур і допомагає долати будь-які перешкоди. Бажаю миру в душі, любові в серці, добробуту в домі, натхнення для нових звершень і безмежної радості від кожного прожитого дня.

***

У День ангела бажаю тобі світла, добра й Божого благословення. Нехай ангел-охоронець дарує сили, мудрість і впевненість, підтримує у важливі моменти та береже від усіх негараздів. Нехай життя буде наповнене щастям, взаємною любов’ю, міцним здоров’ям, щирими людьми поруч і незабутніми миттєвостями, які зігріватимуть серце.

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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