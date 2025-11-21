- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 21 листопада: кого та як вітати з іменинами
21 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 21 листопада
21 листопада 2025 року привітайте з іменинами Олександра.
Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, щедрий, рухливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим в собі, працьовитим, довго шукає супутницю життя.
День ангела 21 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював кожен день теплом, радістю та світлом. Нехай життя дарує лише щасливі миті, а мрії здійснюються легко й гармонійно.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб добрий ангел завжди підтримував тебе на шляху, допомагав приймати правильні рішення і надихав на щирі вчинки. Нехай у твоєму житті завжди буде мир, любов і добробут.
***
Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає від усіх бід, наповнює серце спокоєм і радістю, а життя буде світлим, щедрим на добрі зустрічі та приємні сюрпризи.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди освітлював шлях у темряві, дарував віру у себе і у власні сили, а дні були наповнені гармонією, натхненням та щирим щастям.
***
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай небесний охоронець завжди поруч оберігає твоє серце, допомагає в будь-яких починаннях і дарує спокій та радість у кожному дні. Бажаю здоров’я, любові та добробуту у всьому.