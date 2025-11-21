ТСН у соціальних мережах

День ангела 21 листопада: кого та як вітати з іменинами

21 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 21 листопада, день ангела

Який сьогодні, 21 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 21 листопада

21 листопада 2025 року привітайте з іменинами Олександра.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, щедрий, рухливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим в собі, працьовитим, довго шукає супутницю життя.

День ангела 21 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював кожен день теплом, радістю та світлом. Нехай життя дарує лише щасливі миті, а мрії здійснюються легко й гармонійно.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб добрий ангел завжди підтримував тебе на шляху, допомагав приймати правильні рішення і надихав на щирі вчинки. Нехай у твоєму житті завжди буде мир, любов і добробут.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає від усіх бід, наповнює серце спокоєм і радістю, а життя буде світлим, щедрим на добрі зустрічі та приємні сюрпризи.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди освітлював шлях у темряві, дарував віру у себе і у власні сили, а дні були наповнені гармонією, натхненням та щирим щастям.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай небесний охоронець завжди поруч оберігає твоє серце, допомагає в будь-яких починаннях і дарує спокій та радість у кожному дні. Бажаю здоров’я, любові та добробуту у всьому.

