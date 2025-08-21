ТСН у соціальних мережах

День ангела 21 серпня: кого та як вітати з іменинами

21 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 21 серпня, день ангела

Який сьогодні, 21 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 21 серпня

21 серпня 2025 року привітайте з іменинами Олександра, Павла, Марфу.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві відданий, дружелюбний. В дорослому віці стає справнім завойовником в любовних стосунках, вміє оточувати турботою.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві добрий, надійний, ніжний. В дорослому віці стає ласкавим, навіть сентиментальним, особливо у відношенні до жінок.

Марфа — давньоарамейське коріння, тлумачиться як “володарка”. В дитинстві кмітлива, знаходить багато нових друзів. В дорослому віці стає працьовитою, завзятою і відданою своїй справі.

День ангела 21 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від усіх негараздів, дарує мир у душі та наповнює життя світлом і радістю. Хай кожен день приносить нові можливості і щасливі миті.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, підтримував у складні хвилини та надихав на добрі справи. Нехай у твоєму житті буде більше тепла, любові і щирості, а всі мрії обов’язково здійснюються.

***

Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Хай небесний заступник дарує сили, мудрість і захист на кожному кроці. Бажаю тобі міцного здоров’я, душевного спокою і щоб удача завжди йшла поруч із тобою.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець освітлює твій шлях, допомагає долати будь-які труднощі та веде до здійснення найзаповітніших бажань. Бажаю гармонії в серці, радості у душі та добра навколо.

***

З днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди оберігає твоє серце від смутку, дарує натхнення і надію. Бажаю тепла, любові і світла у житті, а також безмежної віри у власні сили та добру долю.

