День ангела 21 січня: кого та як вітати з іменинами
21 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 21 січня
21 січня 2026 року привітайте з іменинами Євгена, Івана, Іллю, Максима, Анастасію, Ганну.
Євген — давньогрецьке походження, означає “благородний”. В дитинстві добродушний, делікатний. В дорослому віці стає ранимим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “мій Бог Яхве”. В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає заглибленим в себе.
Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві відкритий, доброзичливий. В дорослому віці стає працьовитим.
Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертна”. В дитинстві енергійна, відрізняється тонким душевним настроєм. В дорослому віці стає мрійницею.
Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві тиха, добра. В дорослому віці стає цілеспрямованою.
День ангела 21 січня — душевні привітання в прозі
Дорогий (а) [ім’я]! Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював життя світлом, радістю та гармонією, а кожен день дарував нові щасливі миті.
***
Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене доброти та тепла, а поруч завжди будуть люди, що підтримують і надихають. Бажаю здоров’я, миру в серці та благополуччя в усіх справах.
***
З днем ангела, [ім’я]! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від сумнівів та труднощів, допомагав робити правильний вибір і наповнював життя радістю, любов’ю та світлом.
***
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел поруч завжди надихає на добрі справи, дарує душевну гармонію та оберігає від будь-яких неприємностей. Бажаю щирих посмішок, щастя і незгасної віри у чудеса.
***
День ангела — чудовий привід побажати тобі найкращого! Нехай твій ангел завжди буде поряд, оберігає тебе, підтримує у важкі моменти та дарує душевний спокій. Бажаю світла, радості, тепла і нескінченного добробуту.