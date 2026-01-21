День ангела 21 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 21 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 21 січня

21 січня 2026 року привітайте з іменинами Євгена, Івана, Іллю, Максима, Анастасію, Ганну.

Євген — давньогрецьке походження, означає “благородний”. В дитинстві добродушний, делікатний. В дорослому віці стає ранимим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “мій Бог Яхве”. В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає заглибленим в себе.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві відкритий, доброзичливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертна”. В дитинстві енергійна, відрізняється тонким душевним настроєм. В дорослому віці стає мрійницею.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві тиха, добра. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

День ангела 21 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Дорогий (а) [ім’я]! Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював життя світлом, радістю та гармонією, а кожен день дарував нові щасливі миті.

***

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене доброти та тепла, а поруч завжди будуть люди, що підтримують і надихають. Бажаю здоров’я, миру в серці та благополуччя в усіх справах.

***

З днем ангела, [ім’я]! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від сумнівів та труднощів, допомагав робити правильний вибір і наповнював життя радістю, любов’ю та світлом.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел поруч завжди надихає на добрі справи, дарує душевну гармонію та оберігає від будь-яких неприємностей. Бажаю щирих посмішок, щастя і незгасної віри у чудеса.

***

День ангела — чудовий привід побажати тобі найкращого! Нехай твій ангел завжди буде поряд, оберігає тебе, підтримує у важкі моменти та дарує душевний спокій. Бажаю світла, радості, тепла і нескінченного добробуту.