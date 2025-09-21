День ангела 21 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 21 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 21 вересня

21 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Валентина, Василя, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Йосипа, Костянтина, Олександра, Петра.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає душею будь-якої компанії.

Валентин — латинське ім’я, перекладається як “здоровий”. В дитинстві веселий, радісний. В дорослому віці стає енергійним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві оптимісти, життєлюб. В дорослому віці стає пристрасним.

Володимир — старонімецьке походження, означає “славний володар”. В дитинстві добрий, чесний. В дорослому віці стає незворушним, дружелюбним.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог мій судді”. В дитинстві витриманий, спокійний. В дорослому віці стає дотепним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає терплячим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає високоморальним.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві щирий, енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний, темпераментний. В дорослому віці стає вольовим.

День ангела 21 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує спокій у серці та веде шляхом радості й добробуту. Бажаю світла, тепла і гармонії в кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твої добрі думки і щирі бажання завжди знаходять відгук у світі, а ангел-охоронець підтримує на кожному кроці. Бажаю щасливих моментів, душевного спокою та здійснення всіх мрій.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі натхнення, віру в себе та відчуття захищеності. Бажаю, щоб ангел завжди був поруч, оберігаючи від смутку і даруючи лише радість і тепло.

***

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твоє серце завжди було відкритим для добра, а ангел-охоронець підказував правильні рішення. Нехай життя дарує приємні сюрпризи, а добробут і щастя завжди супроводжують тебе.

***

З днем ангела! Нехай ангел береже тебе від біди і заповнює дні світлом і любов’ю. Бажаю гармонії, впевненості у своїх силах і безмежної радості у всіх починаннях.