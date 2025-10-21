День ангела 21 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 21 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 21 жовтня

21 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Аркадія, Василя, Володимира, Георгія, Дем’яна, Дмитра, Захара, Івана, Іларіона, Костянтина, Миколу, Олександра, Олексія, Сергія, Федора, Пелагею.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві надійний, сміливий. В дорослому віці стає наполегливим, спокійним.

Аркадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “житель Аркадії”. В дитинстві добрий, миролюбивий. В дорослому віці стає терпеливим, чесним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає оптимістом, простим у спілкуванні.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, чарівливим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві яскравий, душевний. В дорослому віці стає м’яким, товариським.

Дем’ян — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Дамії”. В дитинстві емоційний, допитливий. В дорослому віці стає поступливим, лагідним.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві стриманий, терплячий. В дорослому віці стає комунікабельним, практичним.

Захар — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Господь згадав”. В дитинстві добродушний, благородний. В дорослому віці стає наполегливим, але неквапливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добрий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим, щирим.

Іларіон — давньогрецьке походження, означає “веселий”. В дитинстві допитливий, душевний. В дорослому віці стає чуйним, інтелігентним.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві надійний, дружелюбний. В дорослому віці стає витривалим, готовим допомогти.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає гордовитим, але дружелюбним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, товариський. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві енергійний, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим, відповідальним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві повільний, боязкий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Пелагея — давньогрецьке ім’я, перекладається як “морська”. В дитинстві м’яка, весела. В дорослому віці стає чарівливою, терплячою.

День ангела 21 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає, дарує спокій душі та веде дорогою щастя. Бажаю здоров’я, тепла, світлих моментів і безмежної радості у кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди стоїть поруч, допомагає у важких моментах і наповнює серце вірою, любов’ю та натхненням. Бажаю гармонії, удачі та яскравих подій у житті.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди оберігав від негараздів, наповнював дні світлом і теплом, а серце — миром та радістю. Нехай у житті буде більше добрих моментів, ніж турбот.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель допомагає приймати правильні рішення, дарує душевний спокій і підтримку у всіх починаннях. Бажаю любові, щирих друзів і щоденних маленьких чудес.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-хранитель завжди веде тебе шляхом добра, оберігає від сумнівів та неприємностей, наповнює серце світлом і дарує впевненість у кожному кроці. Бажаю здоров’я, тепла та безмежного щастя.