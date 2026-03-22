День ангела 22 березня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 22 березня

22 березня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Василину, Дарину, Таїсію.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві радісний, позитивний. В дорослому віці стає обачним, практичним.

Василина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цариця». В дитинстві винахідлива, амбітна. В дорослому віці стає енергійною, ніколи не зрадить.

Дарина — давньоперсидське коріння, тлумачиться як «переможниця». В дитинстві флегматична, не сприймає одноманіття. В дорослому віці стає популярною серед чоловіків, дуже яскравою.

Таїсія — латинське походження, означає «належить богині Ісіді». В дитинстві легка, ніжна. В дорослому віці стає чутливою і творчою.

День ангела 22 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій, натхнення та сили для всіх добрих справ. Бажаю щасливих моментів, тепла в серці та здійснення найзаповітніших мрій.

З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе шляхом радості і добробуту, захищає від сумнівів і неприємностей. Бажаю світла, щирості та щасливих подій у кожному дні твого життя.

Щирі вітання з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел оберігав кожен крок, дарував мудрість і сили для прийняття правильних рішень, а життя було наповнене гармонією, радістю та добром.

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе особливе тепло, любов і позитив. Бажаю, щоб ангел завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав у всьому, що ти задумав (ла).

З Днем Ангела! Нехай небесний охоронець завжди стоїть на твоєму боці, підтримує в труднощах і надихає на добрі справи. Бажаю щасливих днів, теплих зустрічей і невичерпної енергії для досягнення всього бажаного.