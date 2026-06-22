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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

День ангела 22 червня: кого та як вітати з іменинами

22 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 22 червня, день ангела

Який сьогодні, 22 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 22 червня

22 червня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Гавриїла, Геннадія, Григорія, Федора, Уляну, Юліану.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає товариським.

Гавриїл — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві чутливий, часто плаче. В дорослому віці стає відданим.

Геннадій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «син Гермеса». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, гарно вчиться. В дорослому віці стає успішним.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «стежити». В дитинстві активний, рішучий. В дорослому віці стає зухвалим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як «щастя». В дитинстві справедлива, слухняна. В дорослому віці стає поступливою.

Юліана — латинське походження, означає «кучерява». В дитинстві вірна, цілеспрямована. В дорослому віці стає творчою.

День ангела 22 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 22 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З Днем ангела! Хай твій шлях буде легким і благословенним, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають.

***

Вітаю! Нехай твій ангел-охоронець ніколи не залишає тебе, оберігає від бід і наповнює життя впевненістю та спокоєм.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день починався з надії, тривав у гармонії та завершувався вдячністю за все добре, що є в житті.

***

Вітаю зі святом! Нехай небесний захисник завжди буде поряд, а доля дарує тобі лише щасливі повороти й добрі зустрічі.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди живе світло, а ангел-охоронець допомагає зберігати віру, любов і внутрішню силу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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