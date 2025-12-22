День ангела 22 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 22 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 22 грудня

22 грудня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Федора, Анастасію.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві вимогливий до інших, емоційний, вольовий. В дорослому віці стає практичним і комунікабельним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, спокійний, неквапливий. В дорослому віці стає незалежним, прагне самотності.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертна”. В дитинстві сентиментальна, романтична, влюблива. В дорослому віці стає працьовитою, має сильну інтуїцію.

День ангела 22 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від труднощів, дарував мир у душі та світлі моменти щастя кожного дня. Нехай твоє серце завжди відчуває тепло, а життя буде сповнене любові та гармонії.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював твоє життя радістю. Нехай здоров’я буде міцним, удача завжди посміхається, а мрії здійснюються легко й природно.

***

Вітаю з твоїм ангельським днем! Нехай світло твого ангела завжди освітлює шлях, веде до гармонії та добробуту, допомагає долати будь-які перешкоди й дарує душевний спокій. Бажаю тобі радості, тепла і щирих посмішок щодня.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб небесний захисник завжди був твоїм поручником у житті, надихав на добрі справи і підтримував у важкі моменти. Нехай серце сповниться щастям, а кожен день приносить лише приємні несподіванки.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе від усього поганого, допомагає приймати правильні рішення й дарує відчуття внутрішньої сили та спокою. Бажаю світлих думок, гармонії в душі та добробуту в усіх сферах життя.