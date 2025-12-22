ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

День ангела 22 грудня: кого та як вітати з іменинами

22 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 22 грудня, день ангела

Який сьогодні, 22 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 22 грудня

22 грудня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Федора, Анастасію.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві вимогливий до інших, емоційний, вольовий. В дорослому віці стає практичним і комунікабельним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, спокійний, неквапливий. В дорослому віці стає незалежним, прагне самотності.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертна”. В дитинстві сентиментальна, романтична, влюблива. В дорослому віці стає працьовитою, має сильну інтуїцію.

День ангела 22 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 22 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від труднощів, дарував мир у душі та світлі моменти щастя кожного дня. Нехай твоє серце завжди відчуває тепло, а життя буде сповнене любові та гармонії.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював твоє життя радістю. Нехай здоров’я буде міцним, удача завжди посміхається, а мрії здійснюються легко й природно.

***

Вітаю з твоїм ангельським днем! Нехай світло твого ангела завжди освітлює шлях, веде до гармонії та добробуту, допомагає долати будь-які перешкоди й дарує душевний спокій. Бажаю тобі радості, тепла і щирих посмішок щодня.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб небесний захисник завжди був твоїм поручником у житті, надихав на добрі справи і підтримував у важкі моменти. Нехай серце сповниться щастям, а кожен день приносить лише приємні несподіванки.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе від усього поганого, допомагає приймати правильні рішення й дарує відчуття внутрішньої сили та спокою. Бажаю світлих думок, гармонії в душі та добробуту в усіх сферах життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie