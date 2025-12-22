- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 22 грудня: кого та як вітати з іменинами
22 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 22 грудня
22 грудня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Федора, Анастасію.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві вимогливий до інших, емоційний, вольовий. В дорослому віці стає практичним і комунікабельним.
Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, спокійний, неквапливий. В дорослому віці стає незалежним, прагне самотності.
Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертна”. В дитинстві сентиментальна, романтична, влюблива. В дорослому віці стає працьовитою, має сильну інтуїцію.
День ангела 22 грудня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від труднощів, дарував мир у душі та світлі моменти щастя кожного дня. Нехай твоє серце завжди відчуває тепло, а життя буде сповнене любові та гармонії.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював твоє життя радістю. Нехай здоров’я буде міцним, удача завжди посміхається, а мрії здійснюються легко й природно.
***
Вітаю з твоїм ангельським днем! Нехай світло твого ангела завжди освітлює шлях, веде до гармонії та добробуту, допомагає долати будь-які перешкоди й дарує душевний спокій. Бажаю тобі радості, тепла і щирих посмішок щодня.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб небесний захисник завжди був твоїм поручником у житті, надихав на добрі справи і підтримував у важкі моменти. Нехай серце сповниться щастям, а кожен день приносить лише приємні несподіванки.
***
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе від усього поганого, допомагає приймати правильні рішення й дарує відчуття внутрішньої сили та спокою. Бажаю світлих думок, гармонії в душі та добробуту в усіх сферах життя.