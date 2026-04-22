День ангела 22 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 22 квітня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 22 квітня

22 квітня 2026 року привітайте з іменинами Віталія, Всеволода, Гаврила, Дмитра, Луку, Остапа, Платона, Федора.

Віталій — латинське походження, означає «повний життя». В дитинстві емоційний, ранимий. В дорослому віці стає веселим, життєрадісним.

Всеволод — слов’янське ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.

Реклама

Гаврило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Бог — моя сила». В дитинстві його легко образити і засмутити. В дорослому віці стає комунікабельним, відрізняється чудовими ораторськими здібностями.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві веселий, емоційний. В дорослому віці стає вольовим, ціленаправленим.

Лука — латинське ім’я, перекладається як «світло». В дитинстві товариський, любить гучні компанії. В дорослому віці стає пристрасним, щирим.

Остап — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві зазвятий, добре вчиться. В дорослому віці стає небалакучим, допитливим.

Реклама

Платон — давньогрецьке походження, означає «широкий в плечах». В дитинстві оптимістичний, енергійний. В дорослому віці стає працездатним, знайде себе в будь-якому колективі.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає ніжним, чуттєвим.

День ангела 22 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, надихає на добрі вчинки та веде дорогою світла і гармонії. Бажаю здоров’я, душевного спокою та щастя в кожному дні.

***

Реклама

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі силу, віру та впевненість у завтрашньому дні. Хай життя буде сповнене радості, тепла, любові та щирих людей поруч.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди тримав тебе під своїм захистом, допомагав у складні моменти та надихав на здійснення найзаповітніших мрій.

***

Реклама

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, спокій і любов. Хай кожен день починається з добрих новин, а серце наповнюється вірою та вдячністю.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро оберігають тебе, а твій ангел завжди підказує правильний шлях. Бажаю щастя, міцного здоров’я, добробуту та здійснення всіх мрій.