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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
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День ангела 22 липня: кого та як вітати з іменинами

22 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 22 липня

Який день ангела 22 липня / © Pixabay

Хто святкує день ангела 22 липня

22 липня 2026 року привітайте з іменинами Михайла, Олексія, Магдалину, Марію.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стаж щирим, справедливим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає активним, доброзичливим.

Магдалина — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «та, що прийшла з вежі». В дитинстві спостережлива, внутрішньо насичена. В дорослому віці стає харизматичною, працьовитою.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві тиха, ніжна. В дорослому віці стає доброю, чесною.

День ангела 22 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 22 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів, дарує сили, натхнення та щасливі миті.

***

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, радості, добробуту та Божого благословення на кожен день.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на життєвому шляху, допомагає здійснювати мрії та наповнює серце теплом.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують любов, гармонія, удача й мир, а небесний покровитель веде до щастя.

***

Зі святом! Бажаю, щоб ангел завжди захищав тебе від усіх негараздів, дарував віру, надію, світлі думки та безліч приводів для усмішки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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