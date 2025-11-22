ТСН у соціальних мережах

День ангела 22 листопада: кого та як вітати з іменинами

22 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 22 листопада, день ангела

Який сьогодні, 22 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 22 листопада

22 листопада 2025 року привітайте з іменинами Бориса, Василя, Володимира, Івана, Іллю, Максима, Марка, Михайла, Олексія, Опанаса, Павла, Петра, Федора.

Борис — давньоперсидське походження, означає “спадкоємець”. В дитинстві впертий, наполегливий. В дорослому віці стає запальним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві має світлий характер. В дорослому віці стає оптимістом.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “володіє світом”. В дитинстві самодостатній. В дорослому віці стає товариським.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає веселим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як “найвеличніший”. В дитинстві дружній. В дорослому віці стає життєлюбом.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві прагне уваги від батьків. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві справедливий. В дорослому віці стає чесним.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві веселий. В дорослому віці стає товариським.

Опанас — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає скромним.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві прагне, щоб його цінували. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

День ангела 22 листопада — душевні привітання в прозі

Щирі вітання з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від неприємностей і наповнював життя світлом, теплом та добробутом. Нехай кожен день дарує радість і гармонію!

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твої добрі наміри завжди знаходили відгук у світі, а ангел-хранитель допомагав у важливих рішеннях. Хай життя буде сповнене любові, світла і справжнього щастя.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує сили та натхнення. Бажаю здоров’я, радості і гармонії у всіх справах.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел завжди надихає на добрі вчинки, підтримує у скрутні моменти і приносить мир та спокій у серце. Бажаю світлих і щасливих днів, наповнених теплом і добробутом.

***

Щирі вітання з днем ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був твоїм надійним супутником, допомагав долати труднощі і оберігав від усіх негараздів. Хай твоє життя буде яскравим, радісним і сповненим любові.

