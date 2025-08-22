ТСН у соціальних мережах

День ангела 22 серпня: кого та як вітати з іменинами

22 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 22 серпня, день ангела

Який сьогодні, 22 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 22 серпня

22 серпня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Гаврила, Івана, Макара, Михайла, Олександра, Олексія, Опанаса, Федора, Аріадну.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у своїх силах, справжнім перфекціоністом.

Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві має стабільний, твердий характер. В дорослому віці стає комунікабельним, прагне успіху в житті.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, дружелюбним.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві прямолінійний, чесний. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві дружелюбний, добрий. В дорослому віці стає легким у спілкуванні, не схильним до критики.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві цілеспрямовний, душа компанії. В дорослому віці стає наполегливим, практичним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві зосереджений, серйозний. В дорослому віці стає комунікабельним, впертим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві мрійливий, має багату уяву. В дорослому віці стає скромним, альтруїстичним.

Аріадна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “непорочна”. В дитинстві спокійна, добра. В дорослому віці стає чуйною, має добре розвинену інтуїцію.

День ангела 22 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від біди, наповнював серце світлом і дарував силу для здійснення всіх добрих справ. Нехай твоє життя буде спокійним, гармонійним і щасливим.

***

З днем ангела! Хай твій ангел завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини, оберігає від неприємностей і веде шляхом радості та добробуту. Бажаю здоров’я, щастя і тепла в душі.

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай світлий ангел над твоєю головою дарує спокій, віру в себе і натхнення. Хай кожен день приносить маленькі радості та великі перемоги.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя завжди було під захистом небесного охоронця, а серце сповнене любові, гармонії та світлих думок. Нехай добро повертається до тебе втричі більше, ніж ти його віддаєш.

***

Вітаю з іменинами! Хай твій ангел завжди підтримує тебе на життєвому шляху, оберігає від смутку та біди, дарує мудрість і натхнення. Бажаю, щоб кожен день був наповнений теплом, радістю і світлом.

