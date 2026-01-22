- Дата публікації
День ангела 22 січня: кого та як вітати з іменинами
22 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 22 січня
22 січня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Леонтія, Макара Миколу, Петра, Тимофія, Анастасію.
Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві мрійливий, честолюбний. В дорослому віці стає рішучим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.
Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левинний». В дитинстві вольовий, відповідальний. В дорослому віці стає серйозним.
Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві ніжний, але непохитний. В дорослому віці стає працьовитим.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві темпераментний, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.
Тимофій — давньогрецьке походження, означає «той, хто прославляє Бога». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає веселим.
Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертна». В дитинстві сентиментальна, романтична. В дорослому віці стає замкнутою в собі.
День ангела 22 січня — душевні привітання в прозі
Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і оберігав від усіх негараздів. Нехай життя дарує тобі радість, любов і безліч щасливих моментів.
***
З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди веде тебе дорогою добра, а серце наповнюється світлом і гармонією.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди підказував правильний шлях, а життя було сповнене приємних сюрпризів і щирих усмішок.
***
З Днем ангела, дорогий (а)! Нехай твій небесний захисник береже тебе від усього злого, а кожен день дарує нові можливості для щастя й здійснення мрій.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде твоєю підтримкою, а життя — світлим і благословенним.