День ангела 22 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 22 січня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 22 січня

22 січня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Леонтія, Макара Миколу, Петра, Тимофія, Анастасію.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві мрійливий, честолюбний. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Реклама

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левинний». В дитинстві вольовий, відповідальний. В дорослому віці стає серйозним.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві ніжний, але непохитний. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві темпераментний, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Реклама

Тимофій — давньогрецьке походження, означає «той, хто прославляє Бога». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає веселим.

Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертна». В дитинстві сентиментальна, романтична. В дорослому віці стає замкнутою в собі.

День ангела 22 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і оберігав від усіх негараздів. Нехай життя дарує тобі радість, любов і безліч щасливих моментів.

***

Реклама

З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди веде тебе дорогою добра, а серце наповнюється світлом і гармонією.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди підказував правильний шлях, а життя було сповнене приємних сюрпризів і щирих усмішок.

***

Реклама

З Днем ангела, дорогий (а)! Нехай твій небесний захисник береже тебе від усього злого, а кожен день дарує нові можливості для щастя й здійснення мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде твоєю підтримкою, а життя — світлим і благословенним.