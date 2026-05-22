День ангела 22 травня: кого та як вітати з іменинами
22 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 22 травня
22 травня 2026 року привітайте з іменинами Василя.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві життєрадісний, простий у спілкуванні, відкритий і безкорисливий. В дорослому віці стає завзятим уболівальником, любить природу, галантний з жінками.
День ангела 22 травня — душевні привітання в прозі
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує сили, мудрість і внутрішній спокій. Хай у житті буде більше світла, щирих людей поруч і радості в кожному дні.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди крокував поруч, підтримував у складні миті та надихав на добрі справи. Нехай серце буде сповнене любові, а доля щедро дарує щасливі події.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса завжди тебе захищають, а ангел-охоронець веде найкращими шляхами. Бажаю міцного здоров’я, гармонії в душі та здійснення найзаповітніших мрій.
***
З Днем ангела тебе! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а кожен новий день приносить натхнення, добрі новини та теплі зустрічі. Хай щастя стане твоїм постійним супутником.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник береже тебе від тривог і випробувань, наповнює життя світлом, любов’ю та надією. Бажаю миру в душі та радості в серці щодня.