- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 10
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 22 вересня: кого та як вітати з іменинами
22 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 22 вересня
22 вересня 2025 року привітайте з іменинами Веніаміна, Макара, Миколу, Олександра, Петра, Параску.
Веніамін — давньоєврейське походження, означає “син моєї правої руки”. В дитинстві мрійник, романтик. В дорослому віці стає талановитою та обдарованою людиною.
Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві чесний, благородний. В дорослому віці стає розсудливим, справедливим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві енергійний, добрий. В дорослому віці стає впертим, самовпевненим.
Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає наполегливим, практичним.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві правильний, вихований. В дорослому віці стає трохи наївним, але працьовитим.
Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “напередодні свята”. В дитинстві творча, має багату фантазію. В дорослому віці стає розважливою, комунікабельною.
День ангела 22 вересня — душевні привітання в прозі
Щирі вітання з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде лише до радості та світлих моментів у житті. Бажаю міцного здоров’я, щастя в серці та душевного спокою.
***
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен твій крок, дарує натхнення, силу та віру у власні можливості. Бажаю тепла, радості та гармонії в душі.
***
З Днем Ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує світло, любов і добрі люди поруч. Нехай ангел охоронець допомагає здійснювати мрії і оберігає від будь-яких негараздів.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди був твоїм вірним супутником, дарував впевненість у собі та надихав на великі добрі справи. Нехай кожен день приносить радість, усмішки та спокій у душі.
***
Щасливого Дня Ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світла, тепла і любові, а ангел-охоронець завжди підказує правильний шлях і оберігає від усього, що може затьмарити щастя.