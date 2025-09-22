День ангела 22 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 22 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 22 вересня

22 вересня 2025 року привітайте з іменинами Веніаміна, Макара, Миколу, Олександра, Петра, Параску.

Веніамін — давньоєврейське походження, означає “син моєї правої руки”. В дитинстві мрійник, романтик. В дорослому віці стає талановитою та обдарованою людиною.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві чесний, благородний. В дорослому віці стає розсудливим, справедливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві енергійний, добрий. В дорослому віці стає впертим, самовпевненим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає наполегливим, практичним.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві правильний, вихований. В дорослому віці стає трохи наївним, але працьовитим.

Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “напередодні свята”. В дитинстві творча, має багату фантазію. В дорослому віці стає розважливою, комунікабельною.

День ангела 22 вересня — душевні привітання в прозі

Щирі вітання з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде лише до радості та світлих моментів у житті. Бажаю міцного здоров’я, щастя в серці та душевного спокою.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен твій крок, дарує натхнення, силу та віру у власні можливості. Бажаю тепла, радості та гармонії в душі.

***

З Днем Ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує світло, любов і добрі люди поруч. Нехай ангел охоронець допомагає здійснювати мрії і оберігає від будь-яких негараздів.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди був твоїм вірним супутником, дарував впевненість у собі та надихав на великі добрі справи. Нехай кожен день приносить радість, усмішки та спокій у душі.

***

Щасливого Дня Ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світла, тепла і любові, а ангел-охоронець завжди підказує правильний шлях і оберігає від усього, що може затьмарити щастя.