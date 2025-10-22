ТСН у соціальних мережах

День ангела 22 жовтня: кого та як вітати з іменинами

22 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 22 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 22 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 22 жовтня

22 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Германа, Григорія, Дениса, Захара, Івана, Костянтина, Миколу, Олександра, Павла, Федора, Ганну, Єлизавету.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві веселий, радісний. В дорослому віці стає врівноваженим, добрим.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві самодостатній, спокійний. В дорослому віці стає душевним, має добре розвинену інтуїцію.

Герман — латинське коріння, тлумачиться як “рідний”. В дитинстві дисциплінований, добре вчиться. В дорослому віці стає розважливим, дещо зарозумілим.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві рішучий, енергійний. В дорослому віці стає імпульсивним, зухвалим.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісу”. В дитинстві рухливий, активний. В дорослому віці стає оптимістичним, жартівливим.

Захар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Божа пам’ять”. В дитинстві лагідний, добродушний. В дорослому віці стає товариським і гостинним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві надійний, добродушний. В дорослому віці стає витривалим, з готовністю допомагає іншим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві гордовитий, дружелюбний. В дорослому віці стає приємним співрозмовником, дбайливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві має гарно розвинену фантазію, дружелюбний. В дорослому віці стає сміливим, щирим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві надійний, ніжний. В дорослому віці стає замкнутим в собі, але любить подорожувати.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, динамічним.

Ганна — давньоєврейське походження, означає “прихильна”. В дитинстві комунікабельна, приязна. В дорослому віці стає ерудованою, працьовитою.

Єлизавета — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божа клятва”. В дитинстві амбітна, добре вчиться. В дорослому віці стає сентиментальною, чуйною.

День ангела 22 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував спокій душі, натхнення у справах та радість у серці. Нехай кожен день буде наповнений світлом і теплом.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди веде тебе в правильному напрямку, оберігає від негараздів і дарує сили для нових звершень. Бажаю щастя, здоров’я і безмежного добробуту.

***

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, надихав на добрі справи, оберігав від сумнівів та приносив мир і гармонію в серце. Нехай життя твоє буде світлим і радісним.

***

З днем ангела! Нехай твоє ім’я завжди звучить під покровом небесного світла, а ангел-хранитель оберігає тебе від усіх труднощів. Бажаю любові, щирості та тепла у кожному дні.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди підказував правильні рішення, оберігав здоров’я і дарував відчуття спокою та радості. Нехай життя твоє буде яскравим, а серце — відкритим для добра.

