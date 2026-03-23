День ангела 23 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 23 березня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 23 березня

23 березня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Іллю, Георгія, Макара, Олексія, Сергія, Анастасію, Варвару, Лідію.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає оптимістичним.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає прямолінійним.

Реклама

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «землероб». В дитинстві порядний, честолюбний. В дорослому віці стає жартівником.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві товариський, енергійний. В дорослому віці стає рішучим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає сміливим.

Реклама

Анастасія — давньогрецьке походження, означає «безсмертна». В дитинстві чуйна, дружелюбна. В дорослому віці стає романтичною.

Варвара — латинське ім’я, перекладається як «чужоземка». В дитинстві активна, смілива. В дорослому віці стає незалежною.

Лідія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «азіатка». В дитинстві добра, хороша подруга. В дорослому віці стає емоційною.

День ангела 23 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, світлі думки і натхнення для добрих справ. Бажаю щасливих днів, тепла в душі та гармонії у всьому.

Реклама

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди поруч, оберігає від негараздів і приносить радість у найменших митях життя. Бажаю тобі здоров’я, добробуту та безмежної внутрішньої сили.

***

Вітаю з іменинами! Нехай світло твого ангела завжди веде тебе вперед, надихає на щирі вчинки та наповнює серце спокоєм і радістю. Бажаю тепла, щастя та здійснення найпотаємніших мрій.

Реклама

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець оберігав тебе на кожному кроці, підтримував у складні моменти і дарував відчуття гармонії та внутрішньої сили. Нехай твоє життя буде сповнене світла та тепла.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-хранитель завжди освітлює твій шлях, допомагає знаходити правильні рішення і оберігає від усього неприємного. Бажаю душевного спокою, радості, любові та щирого добробуту.