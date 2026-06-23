День ангела 23 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 23 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 23 червня

23 червня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Антона, Артема, Германа, Йосипа, Петра, Святослава, Федора.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві щирий, комунікабельний. В дорослому віці стає сміливим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний, добре вчиться. В дорослому віці стає товариським.

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Антон — латинське коріння, тлумачиться як «вступати в бій». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає рішучим.

Артем — давньогрецьке походження, означає «присвячений Артеміді». В дитинстві раціональний, прямолінійний. В дорослому віці стає щедрим.

Герман — латинське ім’я, перекладається як «рідний». В дитинстві самостійний, дотепний. В дорослому віці стає дисциплінованим.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий, часто самотній. В дорослому віці стає моральним.

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Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві сильний, незалежний. В дорослому віці стає ніжним.

Святослав — старослов’янське ім’я, перекладається як «священна слава». В дитинстві ініціативний, цілеспрямований. В дорослому віці стає поступливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає впевненим в собі.

День ангела 23 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від тривог і випробувань та допомагає знаходити світло навіть у найпохмуріші дні. Бажаю міцного здоров’я, внутрішнього спокою та щасливих подій, які наповнюватимуть життя радістю.

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З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець веде тебе дорогою добра, захищає від усього злого і надихає на правильні рішення. Хай у серці завжди живе віра, у душі — гармонія, а в житті — любов і достаток.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник щодня дарує тобі силу, впевненість і спокій. Бажаю, щоб поруч завжди були щирі люди, а кожен новий день приносив приємні новини та теплі моменти.

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З Днем ангела! Хай твій охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, відводить негаразди та відкриває двері до щасливих можливостей. Нехай життя буде світлим, добрим і наповненим любов’ю.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небеса щедро благословляли тебе на всі добрі справи, а янгол-охоронець невтомно підтримував у кожному кроці. Хай у твоєму житті буде більше радості, ніж турбот, і більше світла, ніж тіней.

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