ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

День ангела 23 грудня: кого та як вітати з іменинами

23 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 23 грудня, день ангела

Який сьогодні, 23 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 23 грудня

23 грудня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Давида, Івана, Макара, Павла.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві позитивний і світлий. В дорослому віці стає розсудливим.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюбленець Бога”. В дитинстві має м’який характер, вміє адаптуватися. В дорослому віці стає прагматичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві самокритичний, щирий. В дорослому віці стає прямолінійним.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає замкнутим у собі.

День ангела 23 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 23 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, веде життєвим шляхом і дарує мир у серці. Бажаю радості, тепла, добробуту і світлих миттєвостей щодня.

***

З днем ангела! Нехай твої дні будуть сповнені любові та гармонії, а ангел завжди оберігає від негараздів. Бажаю здоров’я, щастя, удачі та натхнення у всьому, що ти робиш.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій ангел-охоронець завжди підтримує, допомагає робити правильний вибір і дарує впевненість у майбутньому. Нехай життя буде світлим, а серце радісним.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди стояв поруч, оберігаючи від усіх труднощів і даруючи сили для нових звершень. Нехай добробут, любов і щирі посмішки супроводжують тебе щодня.

***

Вітаю з днем ангела! Хай ангел-охоронець завжди оберігає тебе на кожному кроці, наповнює серце спокоєм і радістю. Бажаю гармонії в душі, міцного здоров’я та світлих, щасливих моментів життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie