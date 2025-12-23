День ангела 23 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 23 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 23 грудня

23 грудня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Давида, Івана, Макара, Павла.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві позитивний і світлий. В дорослому віці стає розсудливим.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюбленець Бога”. В дитинстві має м’який характер, вміє адаптуватися. В дорослому віці стає прагматичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві самокритичний, щирий. В дорослому віці стає прямолінійним.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає замкнутим у собі.

День ангела 23 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, веде життєвим шляхом і дарує мир у серці. Бажаю радості, тепла, добробуту і світлих миттєвостей щодня.

***

З днем ангела! Нехай твої дні будуть сповнені любові та гармонії, а ангел завжди оберігає від негараздів. Бажаю здоров’я, щастя, удачі та натхнення у всьому, що ти робиш.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій ангел-охоронець завжди підтримує, допомагає робити правильний вибір і дарує впевненість у майбутньому. Нехай життя буде світлим, а серце радісним.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди стояв поруч, оберігаючи від усіх труднощів і даруючи сили для нових звершень. Нехай добробут, любов і щирі посмішки супроводжують тебе щодня.

***

Вітаю з днем ангела! Хай ангел-охоронець завжди оберігає тебе на кожному кроці, наповнює серце спокоєм і радістю. Бажаю гармонії в душі, міцного здоров’я та світлих, щасливих моментів життя.